Extrait :

Fabrice @epelboin : "L'espace médiatique aujourd'hui représente l'opinion d'à peine un quart des Français. On a assisté à un phénomène de repli sur soi dans les médias, qui a exclu un certain nombre d'opinions. Ces gens se sont réfugiés sur Internet depuis une décennie." pic.twitter.com/c0eK5VPhRe

L'émission dans son intégralité :

"Dans l'expression des revendications des Gilets jaunes, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, jouent le rôle de plateforme d’échange et de lieu de diffusion de la contestation, où la colère devient virale. (...) Nous parlons politique et numérique, mobilisation sur Facebook et influence des réseaux sociaux sur le débat public et la démocratie."