"Face aux fake" : Table ronde à l’AFP le 18 juin 2018

Les journaleux sont en panique,leurs maitres commencent à se poser des questions eux aussi car les ’’ temps de cerveaux disponibles pour la pub ’’ vieillissent et emportent avec eux la TV,organe de propagande N°1.

Les générations à venir n’auront plus ce carré magique dans leur salon comme c’est de+ en + le cas (moi même) et vont déjà chercher l’info là où elle est plutôt que de l’ingurgiter toute prête ,’’ offerte ’’ (n’oublions pas la redevance TV) comme le font encore les quadras et plus avec la TV et quelques journaux papiers pour les + âgés.

Il faut donc au plus vite censurer le net pour que les infos (réelles) qui les dérangent soient contrôlées.

Sinon,en matière de fèkniouzes avérées nous avons par exemple :

C.powell et sa fiole ’’ d’antrax ’’,les couveuses Koweïtiennes...etc...

B.Goldnisch fait une très bonne intervention à ce sujet face à un post-pubère en marche (on ne sait tjrs pas vers où...) qui ni les faits établis et se contente d’une pseudo réponse de collégien pris la main dans le pot de confiture.

https://www.youtube.com/watch?v=Sr1wRIcPN5Y