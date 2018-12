Jean-Michel Aphatie : Derrière les Gilets jaunes, "il y a une organisation souterraine, cachée, il y a des tireurs de ficelles..."

Jean-Michel Aphatie est un conspirationniste assumé et le prouve chez Ali Baddou sur France 5. Selon lui, derrière les Gilets jaunes, "il y a une organisation souterraine, cachée, il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd'hui". C'est un deuxième cas spectaculaire de conspirationnisme dans le landerneau du journalisme français, après celui de Brice Couturier (France Culture), qui voit Vladimir Poutine et des généraux putschistes à la retraite à la manœuvre derrière les Gilets jaunes.