Jean-Michel Aphatie s’insurge face à Monique Pinçon-Charlot : "La presse, Madame, elle est libre !"

Cette émission est un cas d’école à conserver dans les archives et qui doit servir de contre modèle à une refondation citoyenne des médias. Je recommande le décryptage qu’a fait Acrimed du dispositif mit en place pour faire croire que l’invitée hétérodoxe est là pour présenter son dernier livre et en débattre dans le cadre d’un débat contradictoire pluraliste et équilibré mais qui n’existe en réalité que pour organiser le lynchage de l’invité par une meute de chiens de garde et le tout sous la bienveillance d’un animateur très partial.

D’un point de vue quantitatif, sur une émission de 54 minutes, le sujet dédié au livre de Monique Pinçon-Charlot en sa présence dure 17 minutes. Son temps de parole aura été de 5 minutes durant lesquelles elle sera interrompue treize fois ( je ne parle même pas du fait qu’elle soit en plus coupée au montage ). Evidemment, dans un face à face, ce déséquilibre aurait été trop visible. Alors que fait-on ? On met en place un plateau qui réunit six personnes autour d’une table. L’invitée se retrouve ainsi seule face aux des chiens de garde mais l’animateur pourra défendre le concept de son émission en prétendant que tout le monde a eu le même temps de parole. A noter que deux de ces invités ont précédemment parlé de leur livre dans l’émission mais que cette fois, Monique Pinçon-Charlot n’était pas là, elle, pour leur porter la contradiction.

Evidemment, le bourgeois qui aura vu cette émission n’y verra que du feu, d’autant plus qu’en règle générale les opinions qui y sont défendues sont peu ou prou les mêmes que les siennes (il est même fort probable qu’il ne sache même plus que ce ne sont que des opinions et non des faits). Et lorsque vous lui direz que les médias ne sont pas libres, il vous prendra pour un « conspirationniste ». C’est la grande force du dispositif, dont la perversité saute néanmoins aux yeux du populos ou du bourgeois capable de faire abstraction de son milieu social.