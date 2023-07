’Pap Ndiaye : « CNews et Europe 1 sont des médias d’extrême droite »’

Le ministre de l’éducation sexuelle nationale se sait plus proche de la catapulte que de l’augmentation, peut-être cherche t-il à postuler dans l’optique du proche remaniement au titre de ministre des affaires européennes et de l’information...un ministère de la Vérité serait trop connoté, mais le cœur à l’ouvrage y est...

Sinon il trouvera bien une autre branche wokiste à rattraper...

Quant au qualificatif "médias d’extrême droite"...quel théâtre...si certains journalistes et éditorialistes savent souligner sur un ton acerbe les dérives du Macronistan ils sont les premiers à rentrer dans le rang quand ça chauffe du "renflement brun" et qu’il faut soutenir Darmanin, les FDO et ainsi ensevelir sous cet opportun bruit l’opposition à la réforme des retraites...