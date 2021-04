Annonces de Macron : « Ces mesures vont être de plus en en plus difficiles à faire respecter »

schIzO

Le LBD un très bon vaccin contre une vraie démocratie

—

Nan mais allô quoi, toujours pas de shampoing ??

Tu leur sers la soupe depuis plus d’un an à ces connards criminels, un coup à la junte politicarde, un coup à la junte des charlatans des "autorités" sanitaire et un coup à la mafia de bigpharma, et tu viens maintenant dénoncer le totalitarisme ambiant ???

schIzO....phrénie ??