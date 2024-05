Jordan Bardella vs Gabriel Attal : le choc des Titans

Jeudi 23 mai, le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella ont débattu sur France 2. A deux semaines des élections européennes, le président du RN fait la course en tête avec 32 % d'intentions de vote contre 17 % pour la candidate de Renaissance Valérie Hayer. Jordan Bardella (28 ans) vs Gabriel Attal (35 ans) : une préfiguration du duel des futures élections présidentielles ? Dès 2027 ?