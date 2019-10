La France Insoumise demande la suppression de la mention du sexe à l’état civil, la jugeant « très oppressante et oppressive »

Les socialo-marxistes de LFI prônent que l’égalitarisme et la liberté individuelle ne s’obtiendront que par la destruction de la toute puissance de l’homme blanc européen, oppresseur colonialiste des minorités ethniques, des musulmans, des arabes, des noirs, des femmes, des gays, des lesbiennes et autres transgenres.

L’objectif est donc de déconstruire la civilisation européenne : c’est-à-dire anéantir le christianisme, la famille, la hiérarchie, le patriarcat, la nation, l’armée, la police, l’élite culturelle, le mérite scolaire, l’architecture, la peinture, la littérature.

Les modes de répression sont différents. Les nazis étaient des fascistes, qui INTERDISAIENT de penser, et employaient la force et la répression pour liquider l’opposition.

Pour les victimes du fascisme, l’ennemi était clairement désigné, des hommes en arme venaient inspecter les maisons, brûler des livres, et emmener hommes, femmes et enfants dans des camps.

Le socialo-marxisme utilise les méthodes beaucoup plus totalitaires, en manipulant et contrôlant la pensée des masses, par les média, les politiques, la culture, la soumission à la terreur intellectuelle du "politiquement correct". Celui qui ne se conforme pas à ce mode de pensée, devient un paria, un raciste, un antisémite, un néo-nazi, un islamophobe, et est exclu du système social.

Parmi les idéologues socialo-marxistes, on peut citer Jean-Luc Mélenchon qui déteste les "blancs catholiques", veut éradiquer la race blanche, ne supporte plus de vivre avec des "blonds aux yeux bleux", et méprise les habitants du pays de Caux en Normandie, qu’il traite d’"alcooliques épouvantables" !



Ou encore Benoît Hamon, un pro-islamiste, raciste anti-blanc (il n’aime pas la ville de Brest, parce qu’il y a trop de Blancs !) en lutte également contre l’identité française.

Benoît Hamon soutient officiellement l’ONG islamiste BarakaCity proche de l’organisation politique des Frères Musulmans, mouvement d’extrême-droite néo-nazi en France, dont le représentant Idriss Sihamedi, refuse de condamner Daech et de serrer la main des femmes.

On apprend également que Alexis Bachelay, porte-parole de Benoît Hamon, est lié au CCIF, branche des Frères Musulmans.

Rappelons que lors du rassemblement des Frères Musulmans au Bourget en 2012, dont le CCIF fait parti, les organisateurs avaient tenté de faire venir les prédicateurs Safwat Hijazi, Mahmoud Al Masri, Youssef Al Qaradawi, et Mohamed Al Arifi, qui appellent publiquement, devant des millions de téléspectateurs sur les chaines de télévision arabe, à l’extermination des Juifs :

Laura Slimani, militante raciste du parti socialiste et porte-parole de Benoît Hamon, explique qu’il y a trop de Blancs à l’Assemblée Nationale !

"A l’Assemblée Nationale le nombre de candidats dont la famille a récemment immigré en France ou est originaire des outremers se compte sur les doigts d’une main, et aux primaires de la droite et de la gauche l’ensemble des candidats étaient blancs. Qui peut prétendre que cela représente la société française ? Qui peut prétendre que ce n’est pas le fruit d’une histoire de discriminations raciales, sexuelles et sociales ?"