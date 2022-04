La réélection de Macron est une catastrophe pour la France

Nous pardonnons aux personnes âgées, vivant dans la peur, manipulées à outrance par les putes médiatiques...mais les nantis, les riches, les artistes ressemblent étrangement à ceux que K. Marx fustigeait au XIXe. siècle : la classe bourgeoise :





Elle a supprimé la dignité de l’individu devenu simple valeur d’échange ; aux innombrables libertés dûment garanties et si chèrement conquises, elle a substitué l’unique et impitoyable liberté de commerce. En un mot, à l’exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a substitué une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités considérées jusqu’alors, avec un saint respect, comme vénérables. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l’homme de science, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les a réduits à de simples rapports d’argent. »

Voilà par quoi est porté Macron. La racaille d’en haut qui ressemble finalement à la racaille d’en bas. Mais ce n’est pas la France, celle ci est muselée voire même empêchée de s’exprimer, le pire c’est qu’elle est majoritaire. Par un tour de passe-passe, la médiocratie, depuis plusieurs décennies est au pouvoir.