"Le traité de Maastricht a tué notre démocratie et notre souveraineté !"

Salut, si je puis me permettre , ce mot démocratie est un piège à cons hypnotique remarquable, issu bien sur de consultants en marketing, dont je fus.

Le principe, installer des mots positifs dans les cerveaux des sujets, pour démocratie ce fut hyper facile, il a suffit en fait d’appuyer sur certaines des tares humaines, oui nous avons régressé bien sur et ce depuis des millénaires,

j’explique chaque humain est devenu le centrez de son monde il croit être le centre du monde alors car sa référence pour ce faire est ....MOA..

l’ère du tout pour ma gueule et du chacun sa merde est donc déjà là et elle est né dans nos cerveaux qui ont dégénéré, perdant de vue l’ensemble pour ne plus voir que le particulier et dans le particulier ne plus voir que moa..

Alors on balance un mot qui va parler à chacun et auquel "on" donne une sorte d’absolu bien..

l’ opinion et les désirs de chacun seront pris en compte..et la somme des opinions et désirs personnel donnera une sorte d’absolu qui sera bien.

Le collectif, etc ad libitum jusqu’à l’univers ont disparu, fini de coopérer, fini l’équité naturelle donc volontaire etc, ce tournant dans notre psyché, qui est le fait que un programme, la pensée analytique devient totalitaire et empêche nos autres capacités de marcher, celles qui ont le lien avec le sens de notre existence= disparu le sens, poubelle... ce tournant fait de chacun un égal du tout, et dès lors le combat entre tous est là..car chaque désir personnel ne peut que s’opposer aux autres désirs personnel..

démocratie résume tout cela..il dit : tes opinions, ton avis, tes désirs sont ce qui compte..rien d’autre ne compte, tu as raison...

ceux qui ont promus cela savent ce que je dis, ils le connaissent..

ils savent que ce combat, appelé compétition pour cacher que c’est un combat qui va éliminer, ba leur donner le pouvoir, car eux là-haut, ces truands organisés, eux ILS COOPÈRENT..

ce mot est le chiffon rouge du taureau, la masse est stupide, bête, et mauvaise..mue uniquement désormais par l’appât du gain...enfin etc