Manu, des "salopes" et de la "beuh" sur le perron de l’Elysée... Quelle symbolique pour la République ?

Onfray confond deux choses : la personne du Président et sa fonction qui est associée à des lieux symboliques. Que le Président soit photographié torse-poil on s'en fout. Poutine passe son temps à se faire photographier au volant de camions, en train de faire du judo, torse-nu en train de pêcher, etc.et le pb n'est absolument pas là : il ne transforme pas le Kremlin en discothèque avec des danseurs travelos se trémoussant là où sont reçus ses homologues du monde entier. Il ne laisse pas davantage des gamins courir dans des cimetières où des soldats Russes sont tombés, pas plus qu'il n'inviterait un rappeur qui a passé sa vie à cogner sur des femmes pour picoler les réserves de vodka le tout aux frais du contribuable russe. Tout ces actes, sous couvert de modernité, constituent autant d'insultes aux institutions, à l'Histoire du pays, à la mémoire (eux qui nous en parlent en permanence...) des disparus et des sacrifiés. Poutine ne se pencherait jamais sur le cas d'une adolescente expulsée de Russie et encore moins n'engagerait un dialogue à distance via la presse. Il n'irait certainement pas prendre parti dans une affaire même pas jugée en allant inspecter le fion d'un type qui aurait eu un pb avec la police, humiliant l'ensemble des fonctionnaires de police, influençant la justice, etc. Poutine ne raconterait pas à des journalistes les dessous de la politique russe comme l'a fait le nul de Tulle.





Le Président ne souille pas la France en faisait un simple footing, il souille le pays en détournant des lieux hautement symboliques et en ayant tous ces comportements indignes de la fonction. Le pb n’est pas la vulgarité des paroles des chansons de ce DJ. Sa seule présence suffit à caractériser une volonté de souiller le pays et ses habitants. Onfray semble découvrir que Macron et ses prédécesseurs sont là pour liquider le pays. Il est parfaitement cohérent qu’ils n’aient aucun respect ni pour les lieux symboliques, ni pour les institutions et encore moins pour leurs électeurs qu’ils prennent finalement pour ce qu’ils sont. Vive Macron !