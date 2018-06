Michel Onfray : "la récupération par Macron de Mamoudou est un peu obscène... !"

@Matlemat, @berry



... effectivement dans ce censé fait-divers, comme nous avons été nombreux à le remarquer, on dépasse souvent le mur du son de l’incroyable, de l’invraisemblable, sans que le populo ne s’en émeuve pas plus que ça, y compris les Zemmour, Onfray et surtout Mélenchon (censé expert en fake-news, intervenant au parlement quelques jours seulement après "l’exploit" de Mammoudou) que je fais causer ici sur l’évènement (oui ! car tous ces gus fréquentent tous les jours une multitude de gens censés, pour le moins, de les informer de tout ça !) !

Voir mes articles récents où je donne la parole, à ces trois lascars de la politique politicienne, sur le sujet.

CQFD

