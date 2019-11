"Qu’il ferme sa gueule !" Le représentant de Macron s’emporte contre l’architecte des monuments historiques qui souhaite voir la flêche de Notre-Dame reconstruite à l’identique

Chacun son métier et les vaches seront bien gardées ! Que le général s’occupe de faire marcher ses troufions au pas de l’oie et qu’il laisse les pros de la construction et de la préservation du patrimoine s’occuper de ce qu’ils savent faire.

Je pense souvent à Pompidou à qui on présentait le projet lauréat du concours d’architecture lancé pour le musée qui porte son nom. Le projet ne lui plaisait pas mais il s’est déclaré incompétent et a laissé les pros choisir pour lui. Et il a bien fait !

En ce qui concerne Notre Dame le projet est encore différent puisqu’il ne s’agit pas de créer un édifice du XXI eme siècle, mais de restaurer un édifice commencé au XII eme siècle, achevé au XIV eme et restauré au XIX eme.

Un peu d’humilité s’impose en pareil cas et un militaire, fût il Général, pas plus qu’un politique, fût il Président de la République, n’ont les compétences voulues pour donner un avis.