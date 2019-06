"Faut-il continuer à soigner les plus de 70 ans ?"

La question est évidemment amené à se poser dans nos sociétés. Par contre la problématique ne sera pas sur les plus de 70 ans qui ont enfait toujours existé dans des proportions "importante". Elle se posera plutôt sur la part des plus de 90 ans. C’est cette part de la population qui explose depuis 25 ans et qui va encore augmenter.

Primo parce-que c’est cette génération qui a un coût médical exponentielle, deuxio parce-que cette catégorie a beaucoup de mal à s’intégrer dans une logique keynésienne puisqu’elle n’est plus en état de consommer la plupart du temps, son revenu finissant soit par dormir à la banque ou à payer intégralement l’EHPAD. Tertio ça remet en cause le système de retraite avec une durée de cotisation grandement inférieur à la durée de vie.