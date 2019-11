Le gouvernement veut-il couler la Sécu ?

@TOUS !

ROTHSCHILD & HITLER : L’INSOUTENABLE VÉRITÉ

La même chose se reproduit aujourd’hui avec le nouveau pantin des Rothschilds, Emmanuel Macron (sélectionné par le groupe Bilderberg et LCF Rothschild pour ses capacités de manipulateur pervers hors-normes) et désigné par cette même oligarchie comme étant le meilleur candidat à la "chancellerie" de l’Union Européenne (le quatrième Reich fasciste ultra-libéral des Rothschilds qui se sont recentrés sur l’UE à cause de Trump). Le totalitarisme et le fascisme qu’incarnera Macron regroupera tous les fascismes (extrême gauche, extrême droite, djihadisme, sionisme, réseaux terroristes contrôlés par l’oligarchie, et bien sûr le fascisme ultra-libéral le plus pervers de tous).

Le danger ne vient plus de la Russie ou des Etats-Unis, mais de l’Union Européenne et de son futur Hitler 2.0, et personne ne semble mesurer l’ampleur de ce danger imminent. Macron ne sera pas réélu, mais obtiendra le contrôle de l’UE en 2022, c’est cela l’objectif.

1933 = 2019, l’ascension du futur dictateur européen qui a vaincu tous ses opposants avec une facilité déconcertante, imaginez la suite ! Un énorme réseau soutient Macron, et ce réseau ne peut être que celui des Rothschilds, le même réseau qui permis la naissance du 3ème Reich ! C’est la même chose qui se reproduit aujourd’hui mais en beaucoup plus sophistiqué et subtil, donc redoutable.

N’oubliez pas que Macron veut créer une armée européenne qui écrasera tout mouvement contestataire de type gilets jaunes !