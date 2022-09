Les vaccins anticovid-19 sont-ils sûrs ?

La Quinta Coluùmna a raison

Tous les vaxxins Covif-19 contiennent du Graphène qui est un poison

Plus on vous fait d’injections, plus vous serez enclin à avoir une maladie ou à mourir. Le graphène conduit les courants électriques et peut recevoir les ondes électromagnétiques. D’où les antennes 5G installées en catimini. Génocide programmé



https://crowdbunker.com/v/Ntju2wQZFd