Le gouvernement ne change pas d’avis : le gouvernement ment en fonction des moyens dont il dispose - moins il a de moyens plus il ment : hier, "le masque, ça sert à rien et les tests massifs non plus !"... parce qu’il n’en avait et n’en a pas ; aujourd’hui "le masque oui, et les tests peut-être !"... car ce même gouvernement se sent un peu plus à même de répondre à des exigences qui se sont toujours imposées, et ce depuis janvier et dont ce gouvernement n’a jamais douté. ................