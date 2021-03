Pr Didier Raoult : Pourquoi cache-t-on la séquence des visons ?

Tous les virus transmissibles proviennent de la terre, foyer d’un nombre incalculable de ces saloperies, ce sera notre perte un jour ou l’autre surtout avec le réchauffement climatique !

Les virus seraient apparus simultanément des molécules les plus primitives qui, les premières, réussirent à se reproduire. Quelques-unes de ces molécules auraient fini par constituer des unités d’organisation et de duplication appelées cellules, tandis que d’autres se seraient assemblées pour former les particules virales, qui en évoluant de façon parallèle aux cellules, en seraient devenues des parasites....