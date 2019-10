ATTAQUE À LA PRÉFECTURE - MENSONGE D’ÉTAT ? (Tatiana Ventôse essaie de comprendre ce qui s’est vraiment passé !)

Mensonge d’Etat je sais pas mais ils minimisent systematiquement les faits concernant l’islam c’est une évidence . Comme le disait Collomb Ils ont tous les jours les rapports qui leur remontent du terrain et voient l’ampleur de la guerre civile larvée qui s’instaure, entre menaces,refus de se plier aux loirs republicaines et passages a l’acte de "déséuilibrés" ( ca en fait un paquet pour une " minorité"). Ils savent mais ne veulent surtout pas mettre les mains dans le cambouis et briser le consensus politique en vigueur depuis 40 ans.

Il faut bien comprendre que Macron c ’est l ’école Jospin : l ’économisme, ou comment la situation economique florissante est sensée faire oublier les problèmes d’intégration .Or l’économie est loin d etre florissante et on le voit en Suède, meme si elle l’était elle ne masque pas les problèmes communautaires.