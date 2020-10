Geoffroy de Lagasnerie (le sociologue qui inspire Anne Hidalgo) : "Je suis contre le débat. Il faut rétablir la censure pour que les opinions justes prennent le pouvoir sur les injustes"

@edwig

Pas forcément, en fait non :

1 les responsabilités civiles ne s’héritent pas, ni par la loi ni par le bon sens

2 un contre exemple rapide mais il y en a sûrement d’autres : Didier de Plaige patron de la radio Ici et Maintenant

3 on est plus heureux quand on s’est débarrassé des préjugés sur les gens qu’on rencontre

et en plus "tel père tel fils" est un adage faux,

on le constate quand on avance dans la vie,

ok dès fois c’est presque vrai mais ce n’est jamais exactement pareil,

c’est l’évolution qui veut ça,

tout le monde se différencie de ses vieux et de son milieu

(ok "de son milieu" c’était moins le cas avant).