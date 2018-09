"Il faut absolument sortir de ce génocide systémique qu’est l’élevage", estime cette militante antispéciste

@toofik

Ce n’est pas faux, à condition d’oublier que la question à résoudre est celle (entre autres) de notre emprise générale sur la Nature à travers nos activités, l’alimentation humaine étant gourmande en surfaces . Les zones de pâturages sont des inventions humaines, après déforestation. Dans la plupart des cas, on arrête la pâture et le couvert forestier réapparaît avec ses précurseurs (ronces, arbustes). Je ne dis pas qu’il faut le faire. Les "amoureux de la Nature" sont les premiers à râler quand ils font de la rando (hors piste) et tombent sur un ours ou un loup...

On peux tout justifier par une activité économique en résultant. Et à grande échelle, ça donne quoi ? Regardez la pêche : au lieu d’élever les poissons comme du bétail, on cours après avec des navires de grande taille et concrètement nous vidons les océans, non pas pour nous nourrir (pas plus besoin de poisson, sinon de manière marginale que de viande) mais parce que nos pulsions ne sont pas encadrées par la raison. On a l’argent, on aime, on le fait. Et à grande échelle ça donne quoi ? On nous bassine avec du "moins de sel, moins de sucre, moins de gras" pour notre santé. On a tort de ne pas rajouter : "moins de produits carnés".

Des scientifiques et politiques sont tellement conscient du problème qu’ils ont déjà évoquer de taxer la viande comme le tabac, vu les conséquences invisibles mais bien réelles de cette consommation. Leur réflexion est en avance sur celle du grand public, mais ils ont 30 ans de retard sur des gens comme moi par ex. Les données du problème, on les a depuis longtemps.