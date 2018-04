Juliette (étudiante bloqueuse à Tolbiac) justifie les "AG en non-mixité raciale et de genre"

Source http://1libertaire.free.fr/FemmesFolles.html



Pourquoi les femmes sont-elles considérées plus folles que les hommes ? Pourquoi tient-on plus compte des aspects physiques de la maladie chez les hommes ? Louise Guyon rappelle que la psychothérapie supporte les stéréotypes sexuels, ce qui implique qu’une femme est toujours renvoyée à ses rôles traditionnels, ceux-là mêmes qui la rendent malade. Afin qu’elle ne se rebelle plus contre ce qu’on attend d’elle, on gave la femme de valium. Autrement dit, on lui prescrit les médicaments et traitements qui assurent sa soumission.

La théorie psychanalytique freudienne qui sous-tend et justifie le comportement des thérapeutes traditionnels en arrive à la conclusion que toutes les femmes sont hystériques car elles souffrent d’une absence fondamentale de sexe, c’est-à-dire d’une absence de pénis. Le sexe de la femme est donc un non-sexe ; depuis sa plus tendre enfance, la petite fille n’a qu’un seul désir, c’est l’envie du pénis. Puisque la femme est un être incomplet, un non-être ne possédant pas LE sexe, elle ne peut exister que par l’autre.



Luce Irigaray, psychanalyste féministe, a donné une conférence intitulée "Corps à corps avec la mère". Présentée comme une synthèse de la nouvelle théorie féministe en psychanalyse, élaborée dans les nombreux textes qu’elle a écrits, sa conférence démontrait l’importance des rapports entre les petites filles et leur mère. Femme née d’une femme, le lien entre la mère et sa fille est le lien le plus fort qui puisse exister entre deux êtres humains. La femme est fondamentalement homosexuelle et c’est cette homosexualité qu’elle doit retrouver. C’est-à-dire qu’étant du même sexe que sa mère et procédant du même devenir, la petite fille pour s’aimer et ne pas se nier doit aimer sa mère, la femme qu’est sa mère. Ce n’est que de cette façon que les rapports hétérosexuels pourront être harmonieux et satisfaisants. Ceci va évidemment à l’encontre de la théorie freudienne qui veut que la petite fille, afin de s’accomplir, doit détester sa mère et aimer son père.