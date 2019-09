Michel Onfray : "Les policiers sont attaqués tous les jours" dans les territoires perdus de la République

La Bande à Roteuch veut nous imposer The Système Yankee mais, en vertu des Droits de l’Homme, du Mineur et tout le charabia politiquement correct franco-français ( Badinter et Cie...) ne va pas au bout de la logique Yankee.

6ème rappel :

chez le Yankee, 1 détenu pour 150 habitants,

chez l’hexagonal, 1 détenu pour 1000 habitants

alors, chez nous, 95% des condamnations à incarcération ne sont pas mises à exécution ( chiffre avancé lors d’un débat d’experts sur un plateau TV ).

Le consommateur de substance illicite n’est plus condamnable car on pourrait facilement l’appréhender hors des Cités,

le revendeur non plus parce inaccessible dans les Cités...

Ce qui arrange bien le niveau de vie des familles "défavorisées" et tout le monde est content sauf... les parents des enfants qui ramassent des seringues !

Allez patience, bientôt Le Déluge, le vrai Waterworld !