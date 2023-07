Mort de Nahel : « Une troisième Révolution française est en cours », selon Driss Ghali

TV Libertés

Après la mort de Nahel Merzouk le 27 juin dernier à Nanterre, des émeutes ont éclaté sur tout le territoire français. Des scènes de violences mais aussi de pillages étaient visibles partout sur la toile. Une réaction que l’exécutif n’a rien fait pour endiguer, tant le policier à l’origine du tir mortel a été lâché par ceux-là mêmes qui comptent sur les forces de l'ordre pour protéger leur pouvoir. Soucieux de conserver leur pré carré juteux, les dirigeants politiques français ont dans leur majorité refusé de tirer les conclusions de ces heurts brutaux.

Ingénieur et conférencier, Driss Ghali est né au Maroc et partage sa vie entre le Brésil et la France où il a fait une partie de ses études. Auteur de plusieurs ouvrages sur les questions identitaires qui secouent la France et sur l’histoire de la colonisation et de la repentance, il nous livre son analyse de la situation insurrectionnelle que les Français ont subi ces derniers jours, dans l’immobilisme et l’inaction des politiques aux manettes. Il revient sur les questions d’immigration et d’assimilation, véritables tabous de la bien-pensance de l’extrême gauche et de l’extrême-centre au pouvoir. Driss Ghali appelle au sursaut d’une société qui se meurt par peur de nommer ses maux.