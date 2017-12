Quel futur pour l’humanité ? 45 scénarios à court, moyen et long terme...

@matthius



Pour conclure et si je me fie aux vidéos que vous nous offrez (abondantes autant que diverse et je vous en remercie) l’avenir que vous semblez voir, ne peut logiquement pas avoir lieu ; il ne prend pas en compte toutes les données et variables ; qui plus est quand beaucoup de ces données ne vous sont pas révélées et d’autres complètement tronquées. Comme le fait que le capitalisme n’a aucun intérêt au progrès et qu’il tourne en rond pour prétendre que nous avançons. Le capitalisme est l’art de faire du surplace, d’évoluer la bougie en évitant de faire savoir que l’ampoule existe. Il se nourrie de la stagnation, car toute avancée réelle signerait sa mort dans l’instant. Pour éviter cela, il vous ment, des conneries monstrueuses vous sont débitées pour que vous le pensiez pérenne. Ce monde et l’avenir qu’il vous fait miroiter n’ont aucune chance, pas même une sur 100 000 milliards de se produire. Le capitalisme a déjà épuisé toutes ses ressources, comment voulez vous qu’ils vous en trouve d’autres pour vous offrir le monde idilique que vous donnez l’impression de croire. Sans "carburants" pour l’énergie dont il est friand (preuve qu’il refuse toute autre avancées que ces machins vieux de 100 ans) je ne vois pas le coté réalisable. De plus il nous a prouvé que le mensonge est sa réelle source d’énergie. Ces idéologie (capitalisme et son petit frère communisme) sont déjà mort et sans avenir. Et des autres modèles qui s’imposent à nous, seul celui auquel je fais allusion est envisageable à court terme et seulement pour un laps de temps transitoire, une étape, une sorte de pallier de décompression . Il faut abandonner toutes idéologies du passé, un nouveau cela se crée, ça ne se recopie pas, pas plus que ça ne se construit sur des ruines ou des gravas. (vous devriez alors comprendre pourquoi tout va de travers actuellement, l’ancien monde meurt et c’est parfaitement volontaire)