Sylvain Tesson : "L’islam modéré est un oxymore"

Vu le titre, je n’entre pas dans le débat, mais je passe (ayant mille fois dit ce que je vais dire) ... et en passant, je dis que oui, l’Islam n’a pas à être modéré. Comment Dieu pourrait être modéré ? La question est aussi bête au cela !

Si un musulman dit, je suis modéré : cela voudrait dire qu’il considère qu’il est à même de modérer ce que Dieu a prescrit aux hommes ... rien que ça ! Voilà pourquoi, il n’y a qu’un Chalgoumi pour dire ce genre de sottises ... En effet, l’Islam est de fait non violent, pardonneur--- le plus humain, le plus moderne en tant que texte religieux abrahamique (ne pas confondre encore une fois islam et arabo-musulmans) --- que si en prend les anciens et nouveaux testaments, l’Islam est le plus simple, le plus adaptable à notre société ... c’est donc à la société de se modérer et non à Dieu, qui avait pris de soin d’indiquer dans la Coran : s’il l’avait voulu, tout le monde croirait en lui --- et pour Mohammed, à nous l’Islam et vous votre religion, ce qui veut tout dire et expliquer.

Après ça ... peut-être que certains (musulmans compris) réfléchiront au problème. On peut accuser les hommes d’avoir mal compris ... mais nul ne peut accuser le Coran d’être propagateur de violences, de crimes, ou mêmes de conquêtes ... pas plus qu’il n’y est dit précisément qu’il faut condamner les non musulmans, ni les accuser.

Si d’aucuns (non muzz’s) ... se mettent à comprendre ce que les soi disant djihadistes muslmanisés depuis la veille de leurs forfaits (comme le pense aussi Zemmour) ... que dans le Coran Dieu parle ainsi, c’est qu’il y a un souci quelque part, de la part des hommes et non de Dieu.

Le meilleur lien pour expliquer certaines mal-compréhensions, rien de mieux que Youssef Hindi, non religieux, mais qui étudie historiquement les faits : comme il doit s’agir ici des non musulmans ... (il y est notamment question des fameux versets que d’aucuns prennent pour des ordres, alors qu’il s’agit de faits historiques ... nous en sommes là) >>> Les non-musulmans en islam : entre mythes et réalités – Conférence de Youssef Hindi à Bordeaux /2017

Versets polémiques, que les moins informés déforment (souvent de bonne foi, quelque fois par mauvais esprit) >>> Les versets du Coran qui commandent de tuer !

Si une religion demande de tuer (ne serait-ce qu’un animal autre que pour se nourrir, une plante ... ) ce ne serait pas une religion.

Si dans l’Islam on demande de se défendre ... (surtout contre ceux qui tuent, qui ont trahi un pacte ...) ... quoi de plus normal ? ... Si en plus, il est précisé qu’un ennemi à terre ne doit pas être tué s’il se rend etc ... que le pardon est partout cité, que demander de plus ?

Enfin ... pour se marrer un coup :

Choqués par des versets du Coran, il s’agit en réalité de la Bible !

La Bible est-elle plus violente que le Coran ?

Voilà où nous en sommes ...

Ils lisent la Bible à des passants en leur faisant croire que c’est le Coran

Je ne fuis le débat, car il n’y a pas débat, mais fausses accusations grossières, rien que d’après le titre ... s’il y a une question, une contradiction sensée (non pas des répétions de mensonges déjà démentis mille fois), religieuse ou autre (dans la limite de mes possibilités cognitives sur le sujet en question), comme d’hab j’y répondrais, sans polémiques.