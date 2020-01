Vanessa Springora : Matzneff "était bien ce qu’on apprend à redouter dès l’enfance : un ogre"

Permettez moi de dupliquer un commentaire que j’avais mal placé à l’origine.

***



Les trois mots clé de cette triste affaire sont ’consentement’, ’manipulation’ et ’emprise’. Il est difficile en quelques lignes de s’exprimer sur un sujet si complexe, et des raccourcis peuvent être involontairement maladroits.

Les très jeunes filles sont des êtres en totale transformation : leur corps devient celui d’une femme, elles éprouvent le désir sexuel, et constatent qu’elles attirent des hommes plus âgés qu’elles ; elles ne demandent qu’une chose : être considérées comme des femmes.

Elles peuvent croiser le chemin d’hommes qui savent cela, et qui savent qu’elles peuvent être des proies faciles si on sait utiliser le langage pour leur faire croire qu’elles sont cette femme qu’ils ont toujours recherché, et une relation peut s’établir. Il est clair que ces hommes sont des manipulateurs, et il faut protéger ces jeunes filles de leurs agissements. Et comme l’a dit un interlocuteur, un homme équilibré sait qu’il ne doit pas avoir de relation trop personnelle avec une jeune adolescente.

Mais parfois, et dans le cas présent, il y a bien une relation librement consentie : la jeune fille y trouve un intérêt disons intellectuel, ce sent devenir vraiment femme, éprouve du plaisir et en redemande. Puis cette relation se termine.

Alors, quelques années ou décennies après survient le mot ’emprise’ ... Sous entendu je ne savais pas ce que je faisais, j’étais irresponsable.

Chaque fois que l’on est sous le charme de quelqu’un, on est sous son emprise. L’amour est une passion qui crée une emprise très forte, qui peut rendre très heureux ou très malheureux, et souvent très heureux PUIS très malheureux. Etre séduit par une personne ne signifie pas que vous ne savez pas ce que vous faites, et il est trop simple après de dire « je ne me rendais pas compte, j’étais sous emprise » ...

Ces adultes dégueulasses et manipulateurs doivent être neutralisés sans complaisance de quelque nature que ce soit ; mais une femme qui se penche sur un passé qu’elle réprouve après coup ne peux pas systématiquement invoquer l’emprise comme excuse.

La seule chose qui peut protéger ces adolescentes, mais aussi ces adultes qui pourraient devenir des manipulateurs, c’est l’éducation, pas seulement sexuelle, mais morale. ’Morale’, vous avez dit ’Morale’ !!! quel scandale !