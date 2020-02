Centrale nucléaire de Fessenheim : arrêt définitif du 1er réacteur le 22 février et fin du démantèlement dans 20 ou 30 ans...

« Samedi, à 2h30 du matin, ce sera le début de la fin pour la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin). Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la plus ancienne centrale nucléaire en activité de France, avant la fin du mois de juin 2020, a été signé par le gouvernement. Le décret, paru mercredi 19 février au Journal officiel, "entre en vigueur le 22 février 2020 pour le réacteur n°1 et au 30 juin 2020 pour le réacteur n°2". Il "abroge l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont EDF est titulaire". L'arrêt progressif du réacteur de 900 mégawatts à eau pressurisée commencera vendredi soir. L'évacuation des combustibles usés devrait intervenir d'ici l'été 2023. Quant au démantèlement, il durera jusqu'en 2040 au plus tôt... » — franceinfo

Fessenheim : l'histoire de la plus ancienne centrale nucléaire de France ( France Bleu, 20 févr. 2020, 1:36)

Le réacteur numéro un de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) sera mis à l’arrêt le 22 février. Ce sera le début du processus de démantèlement de la plus ancienne centrale de France en activité. Plus d'infos : Cinq choses à savoir sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Dossier Fessenheim sur francebleu.fr) Comment va se passer le démantèlement ?

Pourquoi la fermeture a tardé ?

Que vont devenir les salariés ?

Quelles conséquences pour la commune de Fessenheim ?

La baisse de production de la centrale va-t-elle peser dans la production d’énergie en France ?

Un démantèlement qui pourrait se terminer dans 20 ans... ou 30 ans... On n'est pas à 10 ans près dans cette industrie, qui devait alimenter le réseau électrique avec l'EPR de Flamanville en 2012. La mise en service se fera au mieux avec 10 ans de retard, à la fin de l'année 2022...

La question du jour : Comment démanteler Fessenheim ? ( France Culture, 20 févr. 2020, 7:04)

C’est officiel, à Fessenheim, les réacteurs de la plus ancienne centrale nucléaire française encore en activité vont s’arrêter cette année. Le premier dès samedi, et le second avant juin. Mais le plus dur reste peut-être à faire. Il faut désormais compter au moins vingt ans avant que le site soit totalement assaini. Entre l’évacuation des déchets et un gigantesque démontage, comment démanteler une centrale nucléaire ? Pour en parler, Guillaume Erner reçoit l'ancien ingénieur au CEA, Bernard Laponche (physicien nucléaire, expert en politique énergétique, membre de l’association Global Chance). La Question du jour de Guillaume Erner - 20 février 2020

Sont cités dans la vidéo (démantèlement) : Brennilis et Superphénix

Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France ferme ses portes ( FRANCE 24, 19 févr. 2020, 1:45)

La plus vieille centrale nucléaire de France inaugurée en 1977 ferme et sera définitivement démantelée en 2040. Avec 2000 emplois directs et indirects, la fermeture de Fessenheim va engendrer une perte de 5 millions d'euros pour les commerces du Grand-Est.

Arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim : "l'équipe ne se voit pas appuyer sur le bouton" (France Bleu, 20 févr. 2020)