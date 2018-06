Dan Sperber : L’effet Gourou, ou la prime à l’obscurité

@La mouche du coche

Tout porte à croire que vous n’avez pas écouté cette vidéo. Car en quoi est-il politiquement correct de mettre en cause l’obscurité et l’inintelligibilité de Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze et tous les plus réputés philosophes français du XXe siècle, comme le fait Dan Sperber ?