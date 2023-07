OVNIS : Que penser des révélations de David Grusch ? Débat avec Frédéric Taddeï

Peut-on parler sérieusement des OVNIS à la télévision ? Oui, répond Frédéric Taddeï, qui invite pour en discuter quatre spécialistes : Baptiste Friscourt, correspondant de The Debrief et spécialisé sur les UPA ("phénomènes aériens non identifiés"), Michaël Vaillant, ancien expert du Groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan), David Elbaz, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique, et Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE.

Quelle est l'actualité des OVNIS ?

Dans un article du site The Debrief publié lundi 5 juin, David Charles Grusch, ancien membre des services de renseignement américain, affirme que les Etats-Unis détiennent des engins "d'origine non humaine". Il assure avoir livré au Congrès des informations classifiées, et qui ont été cachées illégalement aux élus du pays.

Malgré l'absence de preuves avancées, David Grusch est soutenu dans les colonnes de The Debrief par Karl E. Nell, un ancien colonel de l'armée américaine qui a travaillé avec lui, et le présente comme "irréprochable". "Le phénomène de l'intelligence non humaine est réelle. Nous ne sommes pas seuls", déclare également auprès du site spécialisé Jonathan Grey, qui travaille au centre de renseigement pour le National Air and Space Intelligence Center (Nasic). Ce service de l'US Air Force analyse les renseignements militaires sur les forces, armes et systèmes aériens et spatiaux étrangers.

"A Dave, mon ami et ancien collègue, merci pour ton courage et ton honnêteté", a de son côté écrit sur Twitter Luis Elizondo. Ce dernier a dirigé, pendant un temps, un organe secret du Pentagone étudiant les OVNIS, appelé programme d'identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP).

Si certains, on le voit, défendent David Grusch, plusieurs spécialistes font part de leurs doutes devant le manque de preuves.