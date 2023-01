Michel Houellebecq tourne dans un film porno en Hollande !

Michel Houellebecq a accepté de collaborer avec le collectif de cinéastes hollandais KIRAC (Keeping It Real Art Critics) en tournant un film porno. Un lot de consolation pour celui dont la lune de miel au Maroc et les prostituées qui l'y attendaient ont été annulées au dernier moment à cause d'une menace terroriste. Des détails appris dans la bande-annonce du court-métrage. Pour voir le résultat final, une projection est prévue le 11 mars à Amsterdam.

Marianne nous en apprend plus sur la jeune et longiligne Hollandaise qui embrasse Houellebecq à pleine bouche :

La précédente vidéo de KIRAC mettait déjà en scène ce genre d'ébats, avec la même jeune femme que celle aujourd'hui aux côtés de l'auteur français. Cette étudiante de 23 ans , se déclarant de gauche , prénommée Jini Jane , avait demandé en 2021 à être filmée durant une relation sexuelle avec le philosophe conservateur de droite Sid Lukkassen, recruté via une annonce passée sur le blog hollandais GeenStijl . L'objectif du porno ? Combler le fossé idéologique qui les sépare. Et tant pis si, durant le tournage, Lukkassen retirait son consentement à la diffusion des images : le film est quand même sorti .

