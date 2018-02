Angela Merkel renonce à son objectif climat ! l’Allemagne, aura le droit, elle, de polluer encore !

Une information qui semble passée "inaperçue", juste après les élections d'Angela Merkel, élections qui se sont déroulées au mois de septembre 2017 ; comme le rapporte le site "Le Temps", dans un article du 10 janvier 2018 lire l'extrait ci-dessous :

L’Allemagne ne réduira pas de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020, comme sa chancelière l’avait promis.

Extrait de l'article : Les derniers coups de bélier sont venus à bout mardi de l’église Saint-Lambert d’Immerath. A la frontière entre la Ruhr et les Pays-Bas, Immerath a dû déplacer ses 900 habitants et son cimetière en 2013 pour laisser la place à l’agrandissement d’une gigantesque mine de lignite à ciel ouvert. L’église détruite, plus rien ne s’oppose à l’extraction de ce charbon bon marché et très polluant, malgré des années de lutte de la part des militants écologistes. Immerath est ainsi devenu le symbole du triomphe du charbon sur les objectifs climat régulièrement affichés par Angela Merkel depuis dix ans. La suite ici.

Tiens ! " l'Allemagne, agirait-elle une fois de plus dans le dos de ses partenaires ? ou bien, deux poids deux mesures de la part de la commission européenne ? !

Pollution de l'air : L'Europe menace la France

Exrait du figaro du 15/02/2017 : La Commission européenne lance un dernier avertissement à cinq pays dont la France : ils ont deux mois pour agir contre la pollution de l'air sous peine de se voir infliger des sanctions financières. La suite.

La soi-disant promesse de Merkel sera vite tombée à l'eau ! l'Allemagne, malgré tout, aura le droit, elle, de polluer encore !

Ci-dessous chaîne you tube euro news :