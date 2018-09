Bretagne, son compteur LINKY explose sa consommation d’électricité

Le pire c’est d’être face à un mur infranchissable et de ne pouvoir faire valoir ses droits et arguments. Le médiateur, que va-t-il faire ? Expliquer qu’il ne peut rien et que la comptabilité ne fait pas d’erreurs. Et le consommateur condamné à subir cette daube de Linky et continuer à payer 4 à 6 fois fois le prix réellement dû.



EDF est dans une situation financière catastrophique et les contribuables devrons encore aligner le fric nécessaire à couvrir leur errements atomiques pendant que les barrages sont privatisés sous l’injonction des oligarques européens. Bande d’escrocs et de technocrates surdiplômés, ennemis de peuple et de la nation.