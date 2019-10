Comment la République romaine s’est-elle enlisée dans la crise ?

La petite République romaine connaît une phase d’expansion inédite entre le IVème et le IIème siècle avant notre ère. Des bouleversements inattendus chamboulent Rome. Des crises vont se succéder : sociales ou serviles puis politiques et institutionnelles, au point de déboucher sur des périodes de guerres civiles. « Questions d'Histoire » se penche sur cette crise de la République romaine, des conquêtes initiales à la 3ème guerre servile, qui marque une stabilisation très temporaire du régime, avant une nouvelle phase violente de guerres civiles, qui l’anéantira.

* A la fin de la vidéo, l’auteur explique que Crassus était un partisan de Marius. En réalité, il était du côté de Sylla et a été sous ses ordres.

Le cas de la crise de la République romaine est très emblématique de ces éléments que sont l’impérialisme, les inégalités socioéconomiques, les luttes des classes, les crises institutionnelles, les crises des valeurs, le passage d’une république de citoyens à un régime militaire autocratique et héréditaire. Comme on peut s’en rendre compte, les problématiques qu’ont traversées la République romaine à cette époque ne sont pas ponctuelles et dépassées mais nous concernent directement et nous permettent d’élaborer une réflexion sur le concept de "crise", d’en comprendre les mécanismes et d’appliquer ce schéma à d’autres situations historiques, voir à notre actualité immédiate sans toutefois tomber dans l’anachronisme. En effet, tracer à la va vite des parallèles entre événements passés et présents peut être dangereux et mener à des erreurs car l’histoire ne se répète jamais à l'identique et, sous des apparences semblables, se cachent un contexte et des conditions fort différents, cependant, utilisé prudemment, ce procédé peut nous donner des enseignements sur les sociétés humaines en général, nous donner une meilleure connaissance sur celles dans lesquelles nous évoluons actuellement et même nous donner un fil conducteur pour nos actions à venir.

