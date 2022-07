Darmanin : ça va pas bien se passer

L’histoire que raconte cette femme est terrible on apprend que Darmanin est habitué de clubs libertins et il semble qu’il utilise ou fasse utiliser pour son usage personnel du GHB drogue très dangereuse qui peut tuer si elle est mal dosée.

Je viens d’apprendre que c’était un truc très simple a fabriquer à base de dissolvant de peinture et de vernis a ongle . On comprend mieux qu’il puisse y avoir des effets secondaires dévastateurs,,,,dépression léthargie paralysie etc.

Sur cette page il y a des témoignages de personnes qui ont subit le fait d’être drogué à leur insu par ce produit.

https://raymondviger.wordpress.com/2007/12/11/drogue-du-viol-ghb-comment-fabriquer-ghb-fabrication-drogue-du-viol/

Au passage il existe une autre drogue que l’on nomme le souffle du dragon et qui est issue de plantes le but de cette drogue est le vol.

https://fr.wiktionary.org/wiki/souffle_du_dragon

utilisée par des types qui le souffle dans votre dos lorsque vous retirez de l’argent au distributeurs.