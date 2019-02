François Bégaudeau « le bourgeois de gauche oublie qu’il est de gauche » - Les Incorrectibles

Plus je l’écoute moins j’ai envie de me trouver à la même table que lui, quel ennuie en vue.

Non qu’il soit sans intérêt coté discussion mais plus je l’écoute plus je m’aperçois que c’est le même moule coté pensée. Une discussion où on serait d’accord sur tout risquerait d’être chiante.

Je déconne, il y a toujours des territoires de pensée non couvert, la discussion serait intéressante.

J’adore son aisance avec les journalistes, il sait qui ils sont, des bourgeois ou assimilés. Il sont en partie le sujet du livre, ils ne peuvent pas employer leur stratégie habituelle, il y a un miroir en face qui leur renvoit leur image.