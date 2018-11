Jean Bricmont : "Ma réponse à Michel Onfray à propos de Noam Chomsky"

@Ozi

Pour moi l’intérêt de ces conversations résident dans leur ANONYMAT. J’ai des amis dans le monde physique qui pensent évidemment exactement comme vous c’est-à-dire de façon conventionnelle et sans intérêt. Mais hélas, comme ce sont des amis, je ne peux pas discuter sérieusement avec eux parce que si je leur dis en face à face ce que je dis ici ils vont me penser un facho comme vous le pensez aussi sans doute et je les perds.

Mais rien de tout cela ici ! Comme nous sommes tous sous pseudo, nous pouvons tous dire exactement ce que nous pensons et si l’un de nous pense que l’autre exagère, cela n’a aucune importance, nous sommes sous pseudo.

C’est pour cela que si un jour je suis président de la république (on ne sait jamais) j’interdirais de commenter sous son vrai nom. Seul l’anonymat sera accepté pour préserver la liberté d’expression car comme l’a dit je ne sais plus qui "without anonymity there is no freedom of speech"

Bref je suis plutôt dans votre deuxième proposition : la discussion permet "d’élargir son champs de vision" et je trouve cela vraiment interessant. C’est un vrai apport d’internet : nous permettre de réfléchir ensemble et c’est bien pour cela que le Pouvoir ne pense plus qu’à une chose, nous interdire internet.