« Le passe sanitaire ne sert à rien »

@sls0



Le 12 juillet le variant delta touchait déjà 81% de la population !!!



Waouhhhh... Vous voulez dire surement par là que l’"on estimait qu’il représentait 81% des cas de Covid", j’imagine !



Bref, c’est "Trompeur !"... N’est ce pas, n’est ce pas...



Avec un R0 de plus de 4,4-5 la vaccination ralentie la progression mais ne l’empêche pas.



Perso, j’ai une théorie toute autre. En phase épidermique, le nombre de cas à toujours plus ou moins doublé en 15 jours et ceci quelque soit le variant et la couverture vaccinal.



Ce n’est pas le variant qui est plus transmissible, c’est juste le vaccin qui ne se sert à rien.



L’efficacité du vaccin contre la transmission n’est pas de 40%... Mais 0% ! That all.