Michel Collon : la violence des riches

"La violence des riches"...ben mon Collon...encore un qui franchit allègrement la ligne jaune de la stigmatisation...

Même avec une cloison nasale explosée par un tir de LBD, ne sens-tu pas les miasmes putrides du bouc émissaire traqué par la meute comme jadis.. ? bientôt nous verrons pousser des baraquements, des miradors à Davos ou Neuilly, et nous laisserons faire, par indifférence et passivité, sous l’influence maléfique de la propagande délivrée par les médias aux ordres des gueux où le "riche" est coupable de tous les maux...

Pourtant...le "riche" et le "pauvre" c’est une loi naturelle, une médaille avec son revers comme le "ying" et le "yang", le "zig" et le "zag", le "ping" et le "pong", le "tic" et le "tac", et j’oublie d’autres métaphores plus explicites encore...

On reproche au "riche" une application timorée de la théorie dite du "ruissellement" qui ne serait que de la condensation lubrifiante au cheminement aléatoire jusqu’à la gamelle du "pauvre"...certes, et alors.. ? il prend des risques autrement plus vertigineux que le danger de l’entorse du doigt (pour une fois sorti du derche) en grattant un ticket de la Française Des Jeux...la FDJ en ascenseur social, ça fait rêver...et à ce propos, que fait de son pactole l’heureux gueux chanceux.. ? il va faire fructifier, optimiser.. ? que nenni, c’est Champagne, grosses bagnoles et putes.. ! la syphilis en guise de dividendes, le projet frôle le sublime...le plus généreux aura le réflexe altruiste de remplacer son déodorant acheté chez Lidl pour mieux masquer le fumet malodorant de sa transpiration...

Je ne comprends pas cette haine irrationnelle du "riche"...celui qui s’éveille dans la douceur d’une hérédité opulente n’est pas insensible aux difficultés des gueux, il fréquente dès l’enfance des domestiques et autres petites gens dont le pêché de jalousie abolit toute notion de reconnaissance...et le "riche" en souffre...

Oui, le "riche" souffre de ce mépris juste inqualifiable, ces caricatures abominables, et lorsque le ruisseau de la haine se joint à ce fleuve de dénigrements il faut craindre le pire...