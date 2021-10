Partie 1 (14/10/21) - CNews - Éric Zemmour balance comme jamais chez Pascal Praud

Episode 1 : le CRIF

Monsieur Kalifat (ça ne s’invente pas !) président du CRIF appelle à « faire barrage » et déclare « Pas une voix juive ne doit aller au candidat potentiel Éric Zemmour »… « réhabiliter Pétain »… Les hostilités sont ouvertes par la kommandantur de la République.

Z ne se démonte pas, il répond aux attaques.

« Ce Monsieur fait croire qu’il y a un vote juif. Ce Monsieur croit et fait croire qu’il peut donner des consignes de vote et qu’il y aurait des centaines de milliers de Juifs qui obéiraient »

Le patron du CRIF fait « le lit des plus fous antisémites, persuadés qu’il y a une union des Juifs pour régner sur la France ».

Kalifat est « l’idiot utile des derniers antisémites qui subsistent en France ».

« Moi, je suis très populaire quand je vais à la synagogue. Je conseille à monsieur Kalifat de venir avec moi et on verra qui sera le plus populaire »

Rebelote, réponse de Kalifat.

…« Si être l’idiot utile de l’antisémitisme c’est dénoncer celui qui veut abroger les lois mémorielles Pleven et Gayssot …refaisant de l’antisémitisme et du racisme une opinion et non plus un délit en offrant ainsi la parfaite impunité aux Dieudonné, Soral et autres antisémites et négationnistes, »… « Maurice Papon… »… « Serge Klarsfeld… »… « Vel d’Hiv… »… « Nazi… »… « Hitler… »… « Jean Marie Le Pen… »… Strike !!

On comprend tout de suite mieux pourquoi on a aussi conseillé à Macron de se rendre à Oradour-sur-Glane et au musée de la shoah entre les 2 tours de 2017…

Bref, bref, bref… ce n’est pas la première fois que Z s’en prend au CRIF et son rôle en France, mais là fort de ses 18% et sa large médiatisation, Z le couillu s’attaque aux yeux de tous à l’un des organes vitaux de la république, la preuve.

L’avis de Soron & Youssouf

C’est du théâtre !! des amis qui se chamaillent pour distraire les moutons incultes.

Bon ok il a mis Dieudo en PLS mais la vraie dissidonce c’est nous.

Aucun article sur e&r ? Pikoi encore, nous aussi on a notre bouquin à vendre. On va quand même pas faire le jeu de Z et semer le doute chez nos partisans, ouvriers et paysans c’est l’alarme ♫

Et pis d’abord, Z veut pas débattre avec le chef de la dissidonce bien comprise, il a pas pris un seul cours de MMA !





Z0ZZ