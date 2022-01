Pr Didier Raoult : Vaccins et Omicron

Bureau des statistiques nationales - Grande Bretagne

Office for National Statistics – UK (United Kingdom)

21/12/2021

D’après les chiffres publiés par le gouvernement britannique via l’Office for National Statistics, les personnes triplement vaccinées ont 4,5 fois plus de chances d’être testées positives à l’Omicron que celles qui ne sont pas vaccinées.

Les chiffres montrent également que les personnes doublement vaccinées ont 2,3 fois plus de risques d’être infectées par Omicron que celles qui n’ont pas été vaccinées.

According to figures released by the UK government via the Office for National Statistics, people who are triple vaxxed are 4.5 times more likely to test positive for Omicron than those who are unvaccinated.

The numbers also illustrate how the double-vaccinated are 2.3 times more likely to be infected with Omicron than those who haven’t taken any jabs.

Source :

Fichier excel du bureau des statistiques

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddisease s/adhocs/14107coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelate dtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid19/omi cronpredictorsofpositivityadhoc.xlsx

ou

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/cond itionsanddisease s/adhocs/14107coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelate dtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid19

Echantillon observé sur 1.816 personnes (onglet 1a du fichier excel, cellules H6/H7)

Probabilité estimée d’un test positif pour COVID-19 avec un résultat probable Omicron (odds ratio)

Estimated likelihood of testing positive for COVID-19 with an Omicron probable result (odds ratio) : onglet 1b, cellules C6 à C9

Not vaccinated (non vacciné)(Reference) : 1

Vacciné 1 dose : 1,57

Vacciné 2 doses, more than 14 days ago (plus de 14 jours auparavant) : 2,26

Vacciné 3 doses, more than 14 days ago (plus de 14 jours auparavant) : 4,45

Source des articles liés :

https://dailysceptic.org/2021/12/22/triple-vaccinated-more-than-four-times-more-likely-to-test-positive-for-omicron-than-unvaccinated-data-shows/

https://www.infowars.com/posts/tripled-vaxxed-4-5-times-more-likely-to-test-positive-for-omicron-than-unvaxxed/