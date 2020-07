Quartier Libre – Emmanuel Todd : Le grand entretien post-déconfinement

Entretien très intéressant.

Entre 51 : 30 et 56 : 15, Todd sur les anti-islam : « L’une des choses qui pourrit ce souverainisme, c’est de façon souterraine cette sorte de xénophobie antimusulmane, une obsession anti-islam (…) qui fait du souverainisme à la française tel qu’il se profile un échec assuré. C’est pour se chauffer, haïr ça fait du bien voyez, mais dans l’idée d’une reconstruction nationale, vous vous désarmez (…). C’est se condamner à l’impuissance. Il faut être fort et il faut être unit en tant que Français. La précondition d’un souverainisme efficace, ce serait d’être inclusif et intégrateur(…). Si aimer la France ou prétendre qu’on aime la France, c’est se préparer à taper sur d’autres Français je ne suis pas intéressé ».