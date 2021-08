Trajectoire vers le complotisme d’un sociologue | Laurent Mucchielli

@Ritonas 4





Antivax repentis « J’ai été égoïste, se vacciner c’est du civisme »

Avant la nouvelle manifestation des anti-pass sanitaire ce samedi, « Libération » est allé à la rencontre de ceux qui refusaient la vaccination et qui ont changé d’avis.

« Si je n’étais pas vaccinée, j’aurais dû expliquer à ma fille pourquoi on ne va pas au zoo par exemple. »





« En fait, ce qui m’a fait changer d’avis, c’est le travail et le regard des collègues. J’ai reçu il y a quelques jours un mail de mon employeur me disant que si je voulais continuer de travailler ici, je devais être vaccinée. Au boulot, c’est assez dur de supporter le regard des gens. J’avais peur d’être jugée si on savait que je ne voulais pas le vaccin. »





« Et puis, je n’ai plus eu le choix avec le pass sanitaire. J’ai voulu aller au cinéma avec ma copine et le temps de faire un test antigénique, on a raté la séance. Au boulot, je paralysais tout le groupe : dès qu’on voulait aller boire un coup, je devais passer par une pharmacie. J’ai réfléchi et il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. Maintenant, ça me fait chier d’être soumis au pass sanitaire, mais je comprends la nécessité du truc. Finalement, ce serait normal que tout le monde se fasse vacciner : si vivre normalement passe par là, OK. J’ai été vachement égoïste en laissant les autres aller se faire vacciner. C’est du civisme. »





« Et puis des gens de mon entourage m’ont poussée intelligemment à me faire vacciner, ils avaient d’autres arguments que “il faut le faire pour le bien commun”. Mes proches m’ont par exemple dit que les effets à long terme des vaccins étaient rares. Et je n’avais pas envie d’être assimilée à la population antivax, ce sont un peu des hystériques. Philippot, c’est un allumé. Je ne voulais pas qu’on pense que je suis complotiste. C’est aussi fatigant de devoir se justifier auprès de tout le monde quand on n’est pas vacciné. »

« Finalement, je ne me suis pas fait vacciner pour moi, mais pour protéger les autres. Il y a très peu de risques que je contracte des formes graves. Mais ma grand-mère est faible. Etre vaccinée me permet de passer plus de temps avec elle, sereinement, sans l’appréhension de la contaminer. J’ai aussi décidé de me faire vacciner, car je vais retourner au collège : ça limitera le risque que d’autres élèves contaminent leurs parents, leurs grandsparents. Je l’ai fait pour mes proches, mais aussi pour les soignants qui se battent depuis un an et demi, et les malades en réanimation qui ont sûrement attrapé le Covid à cause de personnes qui n’étaient pas vaccinées. »





« Alors j’ai pris rendez-vous. J’avoue, je n’y vais pas de bon cœur. Mais au-delà de l’aspect santé, j’avais aussi un peu peur, au fond, qu’une partie de ma famille me ferme sa porte. »





Libération, Samedi 28 et Dimanche 29 Août 2021 – pages 2 à 5