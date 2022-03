UKRAINE excellente intervention d’Éric Denécé sur Cnews

Le plan de négociation est en train de sortir :

- droit pour l’Ukraine de bénéficier de l’article 5 de l’OTAN, c’est-à-dire d’être défendue si le pays est attaqué,

- mais interdiction de toute armée étrangère sur le sol ukrainien et de bombe atomique,

- droit pour l’Ukraine de rejoindre l’UE,

- exclusion de la Crimée et du Donbass du projet d’accord, qui feront l’objet de négociations sur le temps long entre la Russie et l’Ukraine.

http://www.bluewin.ch/fr/infos/international/pourparlers-russo-ukrainiens-les-principales-propositions-de-kiev-1156823.html

Ça se passe chez R Erdogan à Ankara :

http://www.bluewin.ch/fr/infos/international/moscou-va-r-duire-radicalement-son-activit-militaire-en-ukraine-1156051.html

Ça me semble une sortie honorable pour Poutine. Entre les deux Xavier, on a compris que Moreau roule pour Poutine et que Tytelman roule pour les atlantistes/Washington/l’OTAN/l’UE. Mais Tytelman a plus de biscuits dans ses vidéos pour défendre sa version, alors que Moreau répète à chaque fois la guerre est déjà finie avec toujours la même carte qui ne bouge pas.

Mais ça veut dire aussi que Washington n’a pas trop envie non plus de prolonger la guerre en Ukraine.

- D’une part, le Pentagone est obligé de calmer les têtes folles dans les salles de rédactions et les plateaux tévés et les ardeurs des crétins de politiques. Le ministère de la Défense US : pas question de couverture aérienne de l’OTAN car « cela s’appelle la troisième guerre mondiale, d’accord ? Mettons les choses au clair, les gars. Nous ne déclencherons pas la troisième guerre mondiale en Ukraine ».

https://www.dedefensa.org/article/ukrisis-12-la-guerre-du-pentagone

- D’autre part, la guerre ukrainienne montre que le monde échappe aux US. L’UE appartient à Washington, mais ça on l’a déjà compris, les « élites » européennes + du Commonwealth sont devenues des poulets sans têtes. Et on a vu avec la crise covid que les dirigeants sont cons comme des balais à appliquer la politique sanitaire selon les instructions de Pfizer, de Fauci le parrain escroc de la santé mondiale, ou de Bill Gates qu’on ne présente plus.

Mais sinon, la Chine est aux cotés de la Russie, l’Inde commande à Poutine des fusées S-500 qui ont impressionné en Syrie, les pétromonarchie préfère se faire payer en roubles plutôt que d’appliquer les sanctions contre Poutine, nombre de pays africains se tournent vers la Russie et la Chine, c’est la récré en Amérique du Sud, même le Mexique vient de créer un groupe de parlementaire d’amitié Mexique-Russie, avec le soutient du président de la République.

Ras le bol de la machine de guerre otanique et de la dépouille des entreprises étrangères au profit des US.

Et puis cette guerre accélère la dédollarisation. Ce qui n’est pas possible pour l’empire qui a besoin de son pognon à volonté avec sa planche à billets et les dettes qui plombent les pays du monde pour financer son armée ahurissante.