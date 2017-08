L’honnêteté des Japonais - Expérience sociale

@anomail

Même critique. Ces pseudos-expériences sociales n’ont strictement aucune valeur. Rien à voir avec ça par exemple. Encore un truc venu des EUA qui est copié par les youtubeurs du monde entier... les américains sont champions en la matière avec en plus parfois des gens rémunérés pour jouer... facile de donner un peu d’argent à un clochard et lui demander de faire ce que l’on veut.

Idem, j’ai même perdu mon portefeuille en pleine forêt alors que j’étais aux cèpes. Il y avait tout dedans : CI, permis, CB, qq dizaines d’€ en liquide... et aucune chance que je le retrouve moi-même vu la distance parcourue. Un type a fait plusieurs dizaines de kilomètres pour me le ramener, alors que je venais de changer d’adresse et que tous mes papiers à l’intérieur mentionnaient une ancienne adresse. Le gars y est allé, a demandé à des voisins, puis a appelé ma banque qui a refusé de lui donner ma nouvelle adresse ou mon n° de tel. Du coup il a du se déplacer à ma banque (loin de chez lui), puis est venu chez moi, a attendu presque une heure en bas (l’interphone ne marchait pas encore) pour enfin me le donner. Quand il me l’a donné (alors que j’étais allé à la gendarmerie pour signaler la perte de papiers) j’ai voulu lui offrir une bouteille de champagne pour le remercier vu l’énorme galère qu’il m’avait épargné. J’ai eu beau insister il m’a dit "non, je suis très content que vous soyez content, c’est ma récompense, ".

C’est une expérience personnelle mais elle ne démontre rien. Plus factuel, j’ai été commerçant et je me base sur des milliers de clients pour constater qu’une très écrasante majorité des Français sont des gens profondément honnêtes. Concernant les personnes d’un certain âge on frise le 100%.