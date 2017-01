"Procès du processus électif représentatif", une conférence majeure d’Étienne Chouard - Paris - 9 Décembre 2016

Étienne Chouard en Jedi.

Un être unique, sensible, gentil, sincère, et intelligent,

œuvrant d'une manière désintéressée pour le bien commun et l'intérêt général,

père incontestable du renouveau démocratique contemporain.

Voici la vidéo d'une conférence donnée par Étienne Chouard au théâtre Soum-Soum à Paris en Décembre 2016 sur les travers et les vices de l'élection.

Oui, je sais, cela semble incroyable que l'élection soit préjudiciable et même très nuisible pour la démocratie, mais Étienne Chouard nous le démontre avec brio, et point par point.

Étienne Chouard est assurément le chercheur francophone contemporain le plus sérieux et le plus crédible sur les thèmes de la pseudo-démocratie représentative (non représentative !), de la démocratie et de la citoyenneté authentiques. Et en plus, il est si gentil, simple, modeste, et agréable à écouter. Que du bonheur !

À ne rater sous aucun prétexte !

Un must si exceptionnel que j'ai classé cette vidéo dans le Top du Top !

Vous ne regretterez pas d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo tout à fait unique.

À voir absolument quel que soit votre alignement politique !

Message à Étienne Chouard :

Ta gentillesse est telle que tu te laisse interrompre plusieurs fois durant ta conférence. Je te le dis comme je le pense : c'est une erreur basique, car cela nuit beaucoup à la pédagogie et à la compréhension, par des détournements d'attention récurrents des notions que tu souhaite transmettre au public. Dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Une conférence-débat, c'est une première partie unidirectionnelle où l'orateur est là pour parler au public, et le public pour l'écouter (et donc ne pas l'interrompre), puis une deuxième partie de questions/réponses où les interactions ont alors lieu et pleinement leur sens. S'il te plaît, prend en conscience, et efforce-toi à l'avenir de ne te plus laisser interrompre par les uns ou les autres lors de la première partie, tes interventions n'en seront que plus percutantes et audibles. ;) Très amicalement.

Nota Bene 1 : bien que l'intitulé de la vidéo mentionne aussi la notion de débat, la vidéo n'intègre hélas pas celui-ci, et je ne suis pas parvenu à le trouver sur le Net.

