Le projet Hercule, un plan de Macron pour piller EDF ?

Aux citoyens de payer ; à une petite minorité d'en profiter...

Depuis plusieurs mois maintenant, les salariés d'EDF tentent, dans l'indifférence médiatique, d'alerter l'opinion publique sur un vaste projet de réorganisation de la filière électrique baptisé Hercule.

Un projet qui pourrait coûter extrêmement cher aux contribuables, provoquer une hausse sans précédent des prix de l'électricité, et mettre en péril la souveraineté énergétique de la France. Le tout pour simplement accroître la fortune personnelle de quelques-uns...

Projet Hercule : le plan de Macron pour piller EDF ( Le Fil d'Actu - Officiel, 28 janvier 2021, 14:19 )

Rassemblement #CGT​ contre HERCULE et CLAMADIEU devant LREM à Nice ( CGT ENERGIE 06, 28 janvier 2021, 8:36 )

Patrick SANTO, secrétaire général CGT Energie 06 prend la parole à l'issue de la rencontre. Ce jeudi 28 janvier 2021, contre les projet #HERCULE​ de #EDF​ et #CLAMADIEU​ de #ENGIE​, la #CGT​ et ses militants sommes allés rencontrer le députés LREM Cédric ROUSSEL de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes.

(AgoraVox TV - article de News) Les agents EDF vent debout contre le projet de scission du fleuron national EDF

« Le projet prévoit la scission du groupe en trois entités : d’un côté EDF bleu et EDF azur – deux entreprises publiques – pour les centrales nucléaires et les barrages hydroélectriques, et d’un autre EDF vert, coté en Bourse, pour la distribution d’électricité et les énergies renouvelables. Ses opposants dénoncent le risque d’un « démantèlement » et d’une hausse des tarifs de l’électricité. »

(LCI - article de Charlotte Anglade) "Ce n'est juste pas possible" : les salariés d'EDF disent non au plan Hercule

Extrait 1 : « Cela fait 18 mois maintenant que les organisations syndicales d'EDF mènent un combat acharné contre le plan Hercule. Demandé par la Commission européenne pour éviter que les aides d'Etat à l'électricien français ne viennent fausser la concurrence, ce dernier prévoit la séparation des activités du groupe public en trois pôles : un "EDF Bleu", qui comprendrait les activités nucléaires et resterait public ; un "EDF Vert" pour les énergies renouvelables, dont 35% seraient cotés en Bourse ; et, une filiale "EDF Azur" qui gérerait l'activité hydroélectrique. »

Extrait 2 : « Le 10 février prochain, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Levy, doit être entendu par la Commission des affaires économiques, conjointement avec la commission du développement durable à l’Assemblée Nationale. C'est à cette date que les syndicats ont donné rendez-vous aux salariés pour une journée de grève. Alors que la mobilisation du personnel, cadres comme ouvriers, ne faiblit pas près de deux ans après la présentation du projet, le secrétaire du CSEC (Comité social et économique central d’EDF) ne se montre pas inquiet quant à la réussite du mouvement. Une pétition a également été lancée sur le site energie-publique.fr. »