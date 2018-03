J’ai vu le scandale de l’huile de palme à Bornéo

A Bornéo, la forêt tropicale est purement et simplement ravagée par un mécanisme scandaleusement dévastateur, ici décrit par Rodolphe De Koninck : « Comment et pourquoi les riches détruisent la planète et nous incitent à les imiter ».

Ce vicieux mécanisme, chapeauté par une poignée de multinationales malfaisantes, s'attaque donc à tout espace encore un tant soit peu épargné par la dévastation mondialisée. L'attaque semble ici imparable et son cortège de destructions est désormais bien connu : déforestation (forêt tropicale rasée), épandage massif d'herbicides toxiques, destruction de la biodiversité, les peuples autochtones vivant en symbiose avec la nature sont menacés de disparition...

Un modèle absurde qui au bout de la chaîne veut nous vendre de la "nourriture" industrielle insipide à base d'huile de palme, néfaste pour la santé. La boucle est bouclée. Nature et corps ravagés ; actionnaires et banquiers grassement payés.

Au sommaire :

J'ai vu le scandale de l'huile de palme

Les ravages de l'huile de palme à Bornéo : le grand JD raconte

"C'est comme si toi tu étais dans ta maison et quelqu'un venait, te chassait et détruisait ta maison".

-> Le premier sujet réalisé par Bernard il y a 17 ans "Alerte à la forêt de Bornéo" (2002) Production RTS :

Alerte à la forêt de Bornéo (2002)

Pourquoi l'huile de palme tue les orangs-outans - une brève histoire

Chaque jour, de la forêt tropicale disparaît sur Sumatra, et ce pour les plantations de palmiers à huile. Qui en paie le prix ? Les orangs-outans. Ils perdent leur habitat et souvent leur vie. Pourquoi ? Pour les aliments « prêts-à-servir » et produits transformés que nous consommons. Le programme de protection des orangs-outans combat pour protéger ces Grands Singes et leur redonne une vie en liberté. Mais pour éviter l'extinction des orangs-outans, nous devons renoncer à l'huile de palme. Faites un choix responsable : n'achetez que des produits qui ne contiennent pas d'huile de palme !

HUILE DE PALME | Pourquoi ne plus la consommer ?

Il y a encore quelques jours, je me posais cette question. Cependant, je n'avais pas de réponse concrète. J'ai donc réalisé une vidéo avec ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails par peur de devenir ennuyante et incompréhensible (croyez-moi, j'ai lu des articles tellement fournis que je ne comprenais plus rien...). Ma vidéo est donc simple, rapide et concrète. Je suis sure que les plus renseignés d'entre vous trouveront cela trop court. Cependant, je pense qu'il est parfois plus intéressant de faire quelque chose de bref mais clair.

Je ne porte là aucun jugement envers quiconque. Je sais que je serai moi-même emmener à en acheter d'une manière ou d'une autre (et ce, sans forcement le savoir). Je pense qu'il est par exemple plus simple de ne pas en consommer dans l'alimentation puisqu'il ne s'agit que de produits industriels et raffinés. De ce fait, je vous dirige vers mes recettes.

Toutes les photos des produits dans la vidéo contiennent de l'huile de palme. J'ai vérifié leurs ingrédients un par un avant de les incruster à ma vidéo.

Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, nous pouvons changer la société simplement avec une consommation plus raisonnée.

