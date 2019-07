La Scandinavisation de la France ferait qu’aucun de ceux qui font de la politique actuellement seraient tous inéligibles , perso je suis pour , nous pourrions ainsi avoir plus de considération pour eux sans être obligés de les suspecter en permanence .

On ne peut transiger avec la morale pour ceux qui ont des mandats nationaux , régionaux et municipaux , il faut en finir avec les équipes de coquins et de copains .