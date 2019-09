Greta Thunberg à l’Onu : panique chez les éditorialistes

@maQiavel

J’avoue que le tournant qu’elle vient de prendre me semble de plus en plus pertinent, car c’est est fini des photos souvenir et autres selfis avec tous les co-polueurs politiques de la planète.

Quand on voit tous les éditocrates moisis qui s’indignent, on se dit qu’elle a forcément touché un peint sensible et putréfié.